Макрон и Зеленский могут заключить сделку о поставках систем ПВО

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон на грядущей встрече в Париже могут договориться о поставках ВСУ систем противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом пишет Reuters.

Уточняется, что Франция и Украина также могут заключить «стратегическое авиационное соглашение» сроком на 10 лет. В его рамках Киев получит истребители Rafale.

— В понедельник могут рассмотреть сделки по поставке большего числа систем противовоздушной обороны SAMP/T из существующих французских запасов или через долгосрочные заказы следующего поколения, включая ракеты и системы борьбы с дронами, — сообщается в материале.

Недавно стало известно, что Великобритания отправила Украине дополнительную партию ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России. Западные СМИ уточнили, что точное количество направленных Лондоном снарядов неизвестно, однако их должно хватить на то, чтобы покрыть потребности Киева на период грядущей зимы.

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что Вашингтон не будет поставлять ракеты Tomahawk Киеву, «по крайней мере сейчас». Помимо этого, Трамп сказал на встрече с Зеленским, что настало время пойти на сделку и закончить конфликт.