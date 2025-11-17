Пока вы спали: последствия санкций США против РФ и конфликт в Карибском море

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Эквадорцы на референдуме высказались против создания иностранных баз в стране

Граждане Эквадора выразили своё мнение на референдуме, выступая против отмены запрета на создание иностранных военных баз на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе голосования более 60% участников высказались против изменений, которые предусматривали снятие ограничений на развертывание иностранных военных объектов и передачу баз вооружённым силам других государств. Помимо этого, избиратели отвергли инициативы о прекращении государственного финансирования политических партий и сокращении численности парламента.

Президент Даниэль Нобоа поддерживал внесение изменений в конституцию для проведения этого плебисцита, однако большинство граждан предпочли сохранить существующие ограничения.

США объявят якобы связанный с Мадуро картель террористической организацией

США планируют внести в список иностранных террористических организаций картель Cartel de los Soles, который, по утверждению американской стороны, тесно связан с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Об этом сообщает ТАСС.

Власти США обвиняют картель в связях с высокопоставленными венесуэльскими чиновниками и предполагают его причастность к наркоторговле, несмотря на опровержения Каракаса.

В ответ на эти действия США продолжили усиление военного присутствия в Карибском море и проводят операции по борьбе с наркотрафиком, а Трамп разрешил секретные операции против венесуэльских целей.

В Палестине полагают, что миротворцы в Газе должны подчиняться только ООН

Палестинские фракции, включая ХАМАС, настаивают на том, что международные миротворческие силы в Газе должны подчиняться исключительно Организации Объединенных Наций, иначе могут превратиться в оккупантов. Об этом сообщает ТАСС.

Представители палестинских групп подчеркнули, что любые иностранные силы должны работать в полном соответствии с резолюциями ООН и взаимодействовать только с палестинскими госструктурами, а также выразили неодобрение по поводу разоружения группировок и размещения баз — действия, которые они расценивают как нарушение суверенитета.

В следующем месяце Совет безопасности ООН рассмотрит предложение США о развертывании международных сил, в то время как Россия подготовила альтернативный проект, призванный сохранить право на совместное мирное урегулирование.

Трамп заявил о поддержке законопроекта о санкциях против стран - партнеров РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о поддержке законопроекта в Конгрессе, направленного на введение санкций против стран, сотрудничающих с Россией, и отметил возможность включения Ирана в список. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, идея о введении санкций в отношении Ирана исходила лично от него и получила поддержку республиканцев, которые предлагают жесткие меры, включая вторичные санкции и тарифы на импорт из стран, покупающих у России нефть и газ.

Некоторые сенаторы предупреждают, что такой законопроект может нанести значительный ущерб самим США как в экономическом, так и в стратегическом плане.

Санкции против нефти из РФ привели к росту цен на топливо в США

Санкции США против российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл" спровоцировали рост цен на дизельное топливо в США, сообщает агентство Bloomberg. Об этом сообщает ТАСС.

По словам аналитиков, неопределенность вокруг возможных новых ограничений и январских ограничений ЕС на российскую продукцию значительно увеличили рыночные маржи, что создает риск шока для глобального топливного рынка.

В то время как США продолжает продлевать лицензии на операции с "Лукойлом", Европейский союз постепенно вводит жесткие ограничения на закупки российского газа и нефти, что также влияет на мировую энергетическую сферу.