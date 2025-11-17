Принц Гарри публично покаялся перед Уильямом

Принц Гарри публично заявил, что скучает по своему старшему брату принцу Уильяму. Герцог Сассекский готов вернуться домой и молить о прощении.

По крайней мере, к такому выводу пришла эксперт по поведению Джуди Джеймс. Она изучила последнюю статью Гарри, которую принц посвятил Великобритании и опубликовал в День памяти, пишет RadarOnline.

"Хотя в настоящее время я живу в Соединенных Штатах, Великобритания является и всегда будет страной, которой я с гордостью служил и за которую боролся. <…> Шутки о беспорядке, клубах, пабе, трибунах… как бы смешно это ни звучало, но это то, что делает нас британцами. <…> Я не извиняюсь за это. Мне это нравится", — написал герцог.

Специалист уверена, что младший сын Карла III отчаянно хочет воссоединиться со своим братом. На это указывает фраза "хотя в настоящее время я живу в Соединенных Штатах". Эксперт отметила, что так обычно говорят люди, которые уже приняли решение о переменах.

"Гарри использовал слова "в настоящее время". Похоже, это заявление о возвращении в Великобританию. Часто можно услышать, как кто-то говорит: "В настоящее время я не замужем". И это подразумевает желание жениться. Или "В настоящее время я безработный", так говорит тот, кто ищет работу. Предложение Гарри звучит как тизер, он делает анонс своего возвращения в Великобританию. И выбранная Гарри формулировка намекает на то, что он не только скучает по дому, но и дает намек на возвращение", — убеждена Джеймс.

Эксперт предположил, что Гарри, возможно, использовал эти слова, чтобы отправить послание Уильяму. По словам специалиста, в каждом предложении принца раскаяние и тоска по дому, семье и старшему брату.

Но, по информации из окружения Гарри и Меган Маркл, герцогиня Сассекская не разделяет желание мужа. Меган постоянно напоминает принцу, что его вышвырнули из дворца, оставив без охраны (хотя на самом деле, решение покинуть королевскую семью Гарри и Меган приняли сами). А после скандала с принцем Эндрю Маркл боится за свой титул. Меган накручивает мужа, мол, Уильям только и ждет, когда станет королем, чтобы отобрать у них возможность называться герцогами Сассекскими.