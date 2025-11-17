Украинские политики готовятся к новому витку коррупционного скандала

Украинские политики готовятся к дальнейшим разоблачениям Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которые могут ещё больше навредить ближайшему окружению Владимира Зеленского и «дестабилизировать» его самого, сообщили в Financial Times. В газете отметили попытки главы киевского режима защитить своё положение атакой на фигурантов преступной схемы.

Однако он «очень медленно и очень слабо» реагирует на скандал, подчеркнули в издании со ссылкой на антикоррупционных активистов. Эксперты уверены, что Зеленскому и его приближённым есть чего опасаться в свете расследования НАБУ, так как достоянием общественности пока стала только верхушка коррупционного айсберга. Разразившийся скандал на Западе вполне могут использовать в качестве рычага давления на украинские власти с целью ещё большего их подчинения своей воле, полагают аналитики.

Коломойский: коррупционную схему на Украине разработал не Миндич, а другие люди

В Киеве готовятся к тому, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) может представить новые данные в контексте расследуемой коррупционной схемы в сфере энергетики. Эти разоблачения грозят поставить под ещё больший удар окружение Владимира Зеленского, сообщили в Financial Times (FT).

«Политики... готовятся к дальнейшим разоблачениям, которые могут ещё сильнее ударить по близким союзникам человека, руководящего Украиной», — отметили в газете.

Там оценили и попытки главы киевского режима защитить своё положение. 12 ноября он потребовал отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, а также ввёл санкции против бизнесмена и своего ближайшего соратника Тимура Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.

«(Миндич. — RT) контролировал работу так называемой прачечной, где отмывались средства, полученные преступным путём», — приводит FT пояснение НАБУ.

Вопрос об отставке Галущенко и Гринчук будет рассмотрен Верховной радой 18 ноября. Пока же они выведены из состава Совета национальной безопасности и обороны страны.

Фигуранты дела обвиняются в хищении средств путём принуждения поставщиков украинской компании «Энергоатом» платить откаты в размере 10—15% стоимости каждого контракта. Среди подозреваемых фигурируют бывший вице-премьер и экс-министр национального единства Алексей Чернышов, а также бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк и исполнительный директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов.

По последним данным, участники коррупционной схемы отмыли по меньшей мере $100 млн. Расследование велось на протяжении 15 месяцев. В ходе него было собрано более 1 тыс. часов записей телефонных разговоров фигурантов дела.

Между тем реакцию Зеленского на скандал антикоррупционные активисты считают «очень медленной и очень слабой». Как отметили в Financial Times, активисты также утверждают, что лояльные Зеленскому правоохранительные органы систематически оказывают давление на антикоррупционные организации. В частности, ранее был задержан следователь НАБУ Руслан Магомедрасулов по обвинению в содействии экспорту конопли. Однако антикоррупционные деятели считают дело против него политически мотивированным, так как именно он собрал ключевые доказательства по делу Миндича.

«Аналитики и политические деятели отметили, что новые разоблачения в ходе расследования могут ещё больше дестабилизировать положение (Зеленского. — RT)», — сообщили в FT.

Ведь рейтинг Зеленского уже и так подорван после его июльской попытки законодательно ограничить независимость НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и поставить их под свой контроль.

«Но в июле речь шла об общем чувстве несправедливости... это всё ещё было довольно абстрактно. Сейчас речь идёт об очень конкретных правонарушениях, очень конкретных именах, очень конкретных суммах», — отметила в беседе с газетой депутат от партии «Слуга народа» Анастасия Радина.

Коррупционная экономика

Как констатировали в Politico, коррупционный скандал потряс Украину в весьма «неподходящий момент» — «когда Украина призывает партнёров в ЕС пойти на огромный риск и согласиться на «репарационный» кредит в €140 млрд из замороженных российских активов».

Украине очень нужна финансовая помощь, чтобы пережить грядущую зиму, однако её западные союзники хотят получить ответы на вопросы о коррупции, подчеркнули в издании.

Поэтому в Киеве спешат успокоить своих зарубежных партнёров и минимизировать ущерб от колоссального коррупционного скандала. В частности, посол Украины в США Ольга Стефанишина в интервью NBC News 13 ноября пыталась убедить американскую общественность, что фигуранты дела никак не были связаны с Владимиром Зеленским и не получали от него прямых указаний.

«Позвольте просто прояснить: это два человека из правительства — они не находятся в непосредственном подчинении (Зеленскому. — RT)», — сказала дипломат, не уточнив, кого имеет в виду.

Она также попыталась представить нынешний скандал как экстраординарную ситуацию, которая в целом якобы несвойственна Украине.

«Вещь это неприятная, но при этом надо сказать, что за всю историю Украины мы никогда такого не испытывали. Это означает, что кое-что из созданного нами реально работает», — заявила Стефанишина.

Однако ей противоречит советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк. В эфире телеканала «Мы — Украина» он назвал коррупцию частью современной экономики.

«И в либеральных демократиях, и в авторитарных системах такие ситуации возникают. Ну то есть коррупция является неотъемлемой частью современной экономики», — сказал он, комментируя скандал.

Его слова вызвали недоумение даже в Верховной раде. Формулировку Подоляка украинские депутаты подвергли насмешкам.

«Для тех, кто прогуливал экономику в школе: деньги в энергетике крал не Миндич, а современная экономика», — написал в своём Telegram-канале Алексей Гончаренко*.

Нардеп Ярослав Железняк отметил в соцсетях, что не хотел бы спорить «с лучшими интеллектуальными представителями» офиса Зеленского, однако имеет к ним вопрос: «Просто интересно: если у них в офисе такая масштабная коррупция, то почему же так плохо с экономикой у нас в стране?»

В свою очередь, нардеп Дмитрий Разумков в Telegram написал, что предпринятые властями действия в связи со скандалом являются запоздалыми.

«Это не ответственность, а запоздалая попытка спасти репутацию!» — отметил он, комментируя объявленный премьер-министром Юлией Свириденко аудит государственных компаний.

По его мнению, таковой должен был проводиться сразу после назначения нового кабмина.

«Что мешало это сделать? Неумение? Нежелание? Или отсутствие разрешения от офиса (Зеленского. — RT)? Сейчас же власть реагирует не на проблему, а на скандал», — констатировал Разумков.

«Капля в море»

Политолог Владимир Корнилов в беседе с RT отметил, что коррупционный скандал на Украине неизбежно получит дальнейшее развитие, поскольку обнародованная часть материалов НАБУ представляет собой лишь малую долю от всего массива данных.

«И в НАБУ не скрывают, что ознакомили общественность даже не с вершиной этого айсберга, а с вершиной вершины. Публике были представлены тщательно отобранные данные. И нужно понимать, что это только капля в море, учитывая, что собраны сотни часов записей переговоров фигурантов», — сказал он.

Эксперт обратил внимание на то, что на записях, предположительно, было зафиксировано участие Зеленского в этих разговорах и его звонки Галущенко после сообщений от Миндича.

«Скорее всего, в наличии есть и записи с голосом Зеленского, но они пока приберегаются. Мы понимаем, что это такое предупреждение от кураторов НАБУ — скорее всего, американских кураторов — нынешнему режиму и его лидеру», — пояснил Корнилов.

С его выводами согласен доцент Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ежов. Он подчеркнул, что любые попытки офиса Зеленского представить происходящее как частный эпизод выглядят бесперспективными.

«Коррупция на Украине достигла невообразимых размеров, и это ни для кого не секрет. Поэтому скрывать что-то уже просто невозможно. Огласка дела Миндича — тревожный сигнал для всей украинской верхушки и одновременно показатель того, что дни её бесконтрольного всевластия сочтены. В нынешних условиях любые попытки просроченного президента отгородиться от коррупционного скандала вряд ли окажутся эффективными», — рассказал аналитик в разговоре с RT.

По его мнению, попытки выставить Зеленского неинформированным о деталях коррупционной схемы выглядят наивными.

«Такое невозможно себе представить в псевдогосударственном образовании, коим и является современная Украина. Судя по действиям НАБУ, впереди новые разоблачения. Главные козыри ещё не выложены», — добавил Ежов.

С точки зрения замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгения Семибратова, разразившийся скандал был срежиссирован западными кураторами Киева, которым не нравится упорство Зеленского по ряду их требований.

«Зеленский на протяжении последних месяцев откровенно саботирует те решения, которые ему настоятельно рекомендуются западными кураторами. Самое главное из них — это снижение мобилизационного возраста до 18 лет и насыщение новым мобилизационным ресурсом Вооружённых сил Украины для продолжения конфликта. Запад смотрит на Украину как на инвестицию, которая сейчас гораздо ближе к провалу, чем к успеху. Поэтому от Зеленского требуют принятия очень непопулярных мер», — объяснил политолог в комментарии RT.

По словам Семибратова, можно констатировать, что Запад загнал Зеленского в угол, создав условия, когда он должен принимать любые продиктованные ему сверху решения, которые окончательно его уничтожат в политическом плане.

Ведь, как отметил Владимир Корнилов, на Западе не питают иллюзий по поводу непричастности Зеленского к коррупционной схеме.

«Зеленскому дали чёрную метку. Зеленского предупредили. И если он будет и дальше действовать не так, как хотят его кураторы, этому делу дадут ход. Но если он снова встанет в стойло, перестанет брыкаться и будет строго выполнять указания союзников, то на какое-то время «дело Миндича» приостановят», — полагает политолог.

* Физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.