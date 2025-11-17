Из-за мобилизации на Украине не хватает рабочих рук для сбора урожая

Из-за мобилизации на Украине стало не хватать рабочих рук для сбора урожая. Об этом пишет украинское издание Telegraf.

© Газета.Ru

"Ситуация катастрофическая. Надо, чтобы лук собирали руками, но людей нет. Ребят вообще нет. Всех забрали", — описал ситуацию глава холдинга "ЛАН АГРО" Василий Сасько.

В ноябре стало известно, что в 2025 году на Украине зарегистрировали пять тысяч обращений к омбудсмену из-за принудительной мобилизации населения. На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения.

25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишаются права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы - паспорт и заграничный паспорт.