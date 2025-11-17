Украинское правительство потеряло контроль над ситуацией в сфере энергетики, что привело к масштабной коррупции в стране. Об этом заявил депутат Верховной рады, заместитель главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко.

© Вечерняя Москва

Парламентарий отметил, что он пришел в ужас, когда ознакомился с докладом премьер-министра страны Юлии Свириденко. В документе сообщалось, что правительство якобы не знало о случаях коррупции в энергетике. По мнению Кучеренко, это «полное фиаско».

— Мне страшно за страну. Правительство не вмешивается и не знает, что происходит в ключевой энергокомпании в стране. Это «Энергоатом» и «Нафтогаз». Вы что смеетесь? Вы кого за идиотов держите? — цитирует Кучеренко РИА Новости.

Тем временем жители Киева столкнулись с серьезными проблемами с электричеством из-за повреждения теплоэлектростанций — Змиевской в Харьковской области и Трипольской в Киевской. Они живут без стабильной подачи тока по 14–16 часов в день.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо выразил недовольство по поводу предстоящего визита украинского лидера Владимира Зеленского в Париж на фоне коррупционного скандала.