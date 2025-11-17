Мерц неожиданно напомнил об особой исторической ответственности Германии

Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил мероприятие ко Дню народной скорби и отметил, что у ФРГ есть особая историческая ответственность.

Он написал в соцсети X, что мир остаётся хрупким и сейчас важно признать себя мирным государством, которое может защитить собственную безопасность и свободу. К записи он добавил фото, где рядом стоят президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и председатель бундестага Юлия Клёкнер.

День народной скорби проходит в Германии в середине ноября, когда вспоминают жертв войн.

Ранее сообщалось, что кабинет Мерца переживает кризис из-за нерешённых внутренних вопросов, и недовольство граждан растёт. Правительству прогнозируют риск повторить судьбу команды Олафа Шольца, ушедшей в отставку досрочно, а самого Мерца называют спотыкающимся канцлером.