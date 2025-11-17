«Часто говорят, что бесплатных обедов не бывает, но ЕС полон решимости опровергнуть это правило. Он очень хочет превратить российские активы в свою собственную «дойную корову»», – говорится в материале.

По данным китайских обозревателей, в ЕС изначально воспринимали блокировку российских средств как удачное стечение обстоятельств. В Брюсселе рассчитывали свободно распорядиться этими средствами и активно обсуждали возможные механизмы их использования. Однако дальнейшие юридические и политические риски оказались значительно выше ожиданий. Отмечается, что в Бельгии ситуация вызвала особенно сильное напряжение. В стране опасаются, что решение ЕС о конфискации активов может повлечь за собой масштабные судебные претензии со стороны России.

Руководство Euroclear допустило возможность подачи иска против структур Евросоюза в случае попыток принудительного изъятия средств. По оценке китайской прессы, именно Бельгия рискует понести основной ущерб, если международные суды поддержат российскую сторону. Китайские эксперты считают, что ключевой угрозой для ЕС становится потенциальная потеря доверия глобальных инвесторов. Опасения связаны с тем, что если Европа позволит себе изъятие замороженных российских активов по политическим мотивам, аналогичные риски могут распространиться и на средства других стран, включая Китай и Саудовскую Аравию.

В случае начала массового вывода капиталов последствия для европейской финансовой системы могут оказаться разрушительными. В публикации делается вывод, что ситуация с российскими активами превратилась для ЕС из расчетливого политического шага в стратегическую ловушку, когда любое дальнейшее решение создает новые проблемы, а не решает старые, пишет АБН24. Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержал законопроект конгресса о новых санкциях за взаимодействие с Россией.