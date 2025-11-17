Эквадорцы на референдуме проголосовали против иностранных военных баз в стране

Жители Эквадора на прошедшем референдуме поддержали сохранение запрета на размещение иностранных военных объектов, набрав 60,3% голосов против изменений.

Данные об итогах голосования на референдуме предоставил ТАСС. Граждане отвечали на вопрос о снятии запрета на иностранные базы и передачу инфраструктуры вооруженным силам других государств.

По данным после обработки более 65% протоколов, 60,3% участников выразили несогласие с изменениями, показав, как отметила председатель Национального избирательного совета Диана Атамаинт, «выраженную тенденцию».

Действующий президент Эквадора Даниэль Нобоа выступал за изменение конституции и организацию плебисцита. Помимо вопроса о военных базах, избиратели также отклонили предложения об отмене государственного финансирования политических партий и сокращении числа депутатов парламента.

Упоминание иностранных военных баз появилось в конституции Эквадора в 2008 году. Президент Нобоа предложил изменить этот пункт в сентябре, записав видеообращение с военной базы Манта, ранее управлявшейся США в 1999–2009 гг.

На фоне обсуждения инициативы в Эквадор прибыла министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Она вместе с Нобоа посетила базы в провинциях Манаби и Санта-Элена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Колумбии Густаво Петро отдал приказ силам безопасности прекратить обмен разведданными с США из-за ударов по судам в Карибском море. Петро потребовал от Вашингтона объяснений по поводу уничтожения американскими военными лодки в территориальных водах Колумбии.

В Эквадоре власти готовятся к прибытию американских войск для борьбы с бандами, а президент Даниэль Нобоа планирует обратиться к президенту США с соответствующей просьбой на встрече во Флориде.