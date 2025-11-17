США планируют признать "картель Солнц" террористической организацией

Соединенные Штаты намерены внести "картель Солнц" (Cartel de los Soles), во главе которого якобы находится президент Венесуэлы Николас Мадуро, в перечень террористических организаций. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил государственный секретарь США Марко Рубио.

© Газета.Ru

По его словам, возглавляемый "незаконным лидером" Мадуро "картель Солнц" коррумпировал государственные институты Венесуэлы и ответственен как за террористическое насилие, которое совершается совместно с другими признанными террористическими организациями, так и за контрабанду наркотиков в США и Европу.

17 ноября президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может провести переговоры с лидером Венесуэлы. Накануне Мадуро обратился к гражданам США с призывом не допустить войны в Карибском бассейне. Он назвал потенциальный вооруженный конфликт "трагедией" для всей Америки и выразил мнение, что действия Вашингтона направлены против "всего человечества".