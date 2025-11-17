Трамп заявил о возможных переговорах с Мадуро

Американский президент Дональд Трамп сделал заявление на счет возможности проведения переговоров с лидером Венесуэлы Николосом Мадуро. Об этом хозяин Белого дома рассказал во время общения с журналистами.

«Возможно, мы проведем некоторые переговоры с Мадуро и посмотрим, что из этого выйдет. Они хотели бы переговоров», – заявил Трамп.

Президент США высказался о переговорах на фоне того, что американские ВМС вновь атаковали якобы корабль с наркоторговцами в Карибском море и заходе в регион авианосной группы во в главе с авианосцем USS Gerald R. Ford.

Трамп еще раз подчеркнул, что Венесуэла хочет переговоров с Соединенными Штатами. Американский лидер отметил, что они «хотят поговорить».

В ходе той же встречи с журналистами Трамп заявил, что поддерживает ужесточение санкций против России и не возражает принятию этого законопроекта в Конгрессе.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.