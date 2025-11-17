США рассматривают сценарий отъезда Мадуро в третьи страны

Администрация США рассматривает возможность безопасного выезда в другую страну президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом, ссылаясь на внутренние источники, сообщает американское издание Politico.

© Газета.Ru

По их словам, помощники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в случае успешного свержения Мадуро допускают безопасный выезд венесуэльского лидера и его доверенных лиц в другое государство. Среди таких стран рассматриваются Турция, Россия, Азербайджан и Куба.

Кроме того, в Вашингтоне рассматривают возможность ареста Мадуро и его последующего предания суду в США. Источники издания отметили, что контакты Белого дома с венесуэльской оппозицией не означают ее вовлечения в серьезные обсуждения будущего страны.

16 ноября сообщалось, что Вашингтон готов при необходимости развернуть свои сухопутные войска в Венесуэле. 14 ноября Пентагон объявил о начале операции "Южное копье" в Западном полушарии, а президент Трамп сообщил, что "вроде бы принял решение" по дальнейшим шагам в адрес Венесуэлы - но не раскрыл, какое именно.