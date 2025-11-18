Президент Украины Владимир Зеленский может попытаться отвлечь внимание общественности от кризиса в правительстве и коррупционного скандала новым наступлением на фронте. Такое мнение высказал корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, находящийся в Киеве.

«Украинский президент теперь отчаянно ищет хорошие новости и поэтому может начать массированные атаки на фронте, чтобы отвлечь внимание от этого масштабного коррупционного скандала», — заявил Кристоф Ваннер.

Депутаты Рады сообщили о глубоком кризисе после скандала с Зеленским

Он также отметил, что ситуация в стране усугубляется тем, что Зеленский осведомлен о причастности своих друзей к крупному мошенничеству. По словам корреспондента, сумма, фигурирующая в деле о мошенничестве, достигает ста миллионов долларов США. Кроме того, Ваннер подчеркнул, что ситуация на передовой также не способствует улучшению обстановки в стране.

Как пишет Financial Times, украинские политики ожидают новых разоблачений со стороны Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которые могут нанести дополнительный ущерб окружению Зеленского и повлиять на его положение. В газете указывается, что глава киевского режима пытается защитить свои позиции, атакуя лиц, вовлеченных в преступную схему.

У Зеленского и его окружения есть основания для беспокойства в связи с расследованием НАБУ, поскольку на данный момент общественности стала известна лишь часть информации о коррупционных схемах. Аналитики считают, что возникший скандал может быть использован западными странами как инструмент давления на украинские власти для усиления своего влияния на их политику, передает RT.