Орбан отреагировал на сравнение его с «троянским конем» Путина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал примитивными утверждения о том, что он является «троянский конем» президента России Владимира Путина. Об этом он высказался в подкасте генерального директора медиагруппы Axel Springer Матиаса Депфнера, видео опубликовано на YouTube.

По словам политика, Россия, Германия и Турция являются центрами силы для Венгрии, которые определяют ее безопасность. «Поэтому я должен найти хорошее решение по всем трем направлениям, что является выигрышной ситуацией для венгров. Это то, ради чего я работаю», — сказал он.

Орбан добавил, что считает наивными и примитивными сравнения его с «троянским конем» российского лидера. «Если нет серьезных аргументов для обсуждения войны, просто говорите, что у этого человека другое мнение, он троянский конь Путина. Это очень примитивно», — заявил он.