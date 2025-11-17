Европейские страны, покрывавшие коррупцию на Украине, должны понести за это ответственность. Об этом пишет польская газета Mysl Polska.

Комментируя коррупционный скандал на Украине, издание усомнилось, что западные лидеры не были осведомлены о происходящем в республике.

«Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах», — отмечает автор статьи.

При этом, как подчеркивает газета, западные политики, допустившие столь крупное хищение, несут ответственность за это перед гражданами своих стран, поскольку речь идет о государственных средствах, предоставленных Киеву под видом поддержки.

