По утверждению экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, Соединенные Штаты Америки ведут активный поиск преемника для действующего президента Владимира Зеленского. Как сообщается в его Telegram-канале, Вашингтон на протяжении последних шести месяцев организует встречи с представителями киевского политического истеблишмента, оценивая их потенциал и формируя образ будущего лидера, способного занять руководящий пост.

Азаров связывает недавний громкий коррупционный скандал на Украине с этими процессами, полагая, что иначе Национальное антикоррупционное бюро не обладало бы достаточной свободой для подобных действий.

Он отмечает, что в случае отставки Зеленского обязанности президента должен будет взять на себя глава Верховной Рады Стефанчук, который, по его мнению, не представляет собой существенного изменения курса. При этом, в соответствии с Конституцией, в течение двух месяцев должны быть объявлены новые выборы.

Экс-премьер также выразил мнение, что в текущей политической ситуации в стране отсутствуют силы, способные проводить самостоятельную и позитивную для Украины политику. Будущее государства, по его оценке, будет полностью определяться внешним управлением со стороны США и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Зеленский испытывает давление из-за коррупции перед визитом к Макрону.