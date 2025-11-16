США начали замыкать кольцо вокруг президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал журналист Патрик Хэннингсен в интервью YouTube-каналу Рэйчел Блевинс.

Он прокомментировал разгоревшийся на Украине коррупционный скандал, предположив, что это является ходом Вашингтона против Зеленского. По словам журналиста, эта ситуация ударит по репутации украинского лидера, когда тот начнет просить США и Европу о финансовой помощи.

Corriere della Sera: дело о коррупции ставит Украину под угрозу

«Для меня стало шоком то, что инициатива исходит от НАБУ, потому что это говорит о том, что США начинают "замыкать кольцо" вокруг Зеленского. Он больше не находится под полной защитой», — заключил он.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратника президента Украины Тимура Миндича. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» Зеленского, сбежал из страны перед проведением у него обысков.