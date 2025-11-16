СМИ: на замену Зеленскому существуют три кандидата

Из-за коррупционного скандала на Украине политическая карьера президента страны Владимира Зеленского была скомпрометирована, на его замену рассматриваются три кандидатуры. Об этом сообщает Corriere della Sera со ссылкой на источники.

Они утверждают, что над заменой Зеленского на бывшего главкома Вооруженными силами Украины Валерия Залужного работает правительство Великобритании. Другими кандидатами являются начальник главного управления разведки республики Кирилл Буданов и основатель батальона «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) Андрей Билецкий.

Популярность Зеленского обрушилась

Газета также пишет, что коррупционный скандал породил моральный кризис в рядах военных, и теперь «выживание Украины под угрозой».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее в ЕС дали шанс Украине «очиститься» от коррупции.