Зеленский пошел на хитрость ради своего «кошелька»

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский пошел на хитрость ради бизнесмена Александра Цукермана — соратника Тимура Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского. Об этом рассказал блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По его словам, санкции были введены по неправильным паспортным данным. Тем самым Зеленский «прикрыл своего вора».

«Санкции введены против Tsukerman Oleksandr. Но они отлично знают, что по паспорту он — Zukerman Aleksandr. Ловким движением руки вместе с Миндичем санкций избежал еще один подельник мрази из Кривого Рога», — сообщил он.

Прежде Зеленский подписал санкции против Миндича и Цукермана. Депутат Верховной Рады Ярослав Железняк обратил внимание, что Кабинет министров просил ввести санкции на 10 лет, но Зеленский решил ограничиться тремя годами.