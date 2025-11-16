Застигнутый за просмотром эротики конгрессмен возложил вину на Маска

Член палаты представителей США от Демократической партии Брэд Шерман отрицает, что смотрел эротику или порно на айпаде во время авиаперелета. Представитель Шермана сказал, что непристойные картинки его шефу подсунул алгоритм соцсети X, пишет New York Post.

Сосед по креслу сфотографировал 71-летнего конгрессмена из Калифорнии в тот момент, когда тот разглядывал изображения полуобнаженных женщин.

Фотографии немедленно стали вирусными. Снимки были опубликованы в пятницу в аккаунте «Dear White Staffers». Пост набрал более 13,7 миллиона просмотров за 24 часа.

Однако Шерман заявил, что ничего предосудительного не делал. Он переложил вину на Илона Маска, обвинив миллиардера-владельца xAI в том, что тот «заполняет его ленту горячими снимками».