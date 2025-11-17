Во Франции рассказали о жизни Макрона в бредовом параллельном мире

Президент Франции Эммануэль Макрон существует в параллельном мире, необходимо отрешение его от должности. Об этом в соцсети Х заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик высказался в ответ на публикацию, где французский лидер приветствовал «остановку двенадцатилетней деиндустриализации».

«Этот человек живет в бредовом параллельном мире, который существует только в его голове! Импичмент, быстро!», — написал Филиппо.

Ранее Филиппо заявил, что Макрону с оледует отменить визит украинского коллеги Владимира Зеленского в страну на фоне коррупционного скандала. Он также отметил, что Париж должен прекратить оказывать любую помощь Киеву в связи с разгоревшимся скандалом.