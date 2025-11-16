Самый разыскиваемый наркоторговец Эквадора задержан в Испании

Лидер эквадорского наркокартеля "Лос Лобос" Вильмер Чаварриа, известный как Пипо, задержан в Испании. О поимке самого разыскиваемого в южноамериканской стране наркоторговца объявил президент Эквадора Даниэль Нобоа, подчеркнув важность международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью.

По словам Нобоа, Пипо инсценировал свою смерть и сменил личность, чтобы скрываться в Европе. Несмотря на это, он продолжал управлять криминальной сетью, отдавал приказы о совершении убийств, контролировал каналы наркоторговли и участвовал в незаконной добыче полезных ископаемых.

Под руководством Пипо "Лос Лобос" стала ведущей криминальной группировкой Эквадора, потеснив многочисленных конкурентов. Преступная организация установила связи с мексиканским картелем "Новое Поколение Халиско" для транспортировки кокаина, а также контролировала нелегальные горнодобывающие зоны в пограничных районах страны.

Министр внутренних дел Эквадора отметил, что деятельность Пипо привела как минимум к 400 смертям. Даже находясь в тюрьме в 2011-2019 годах, он продолжал руководить преступными операциями, что усилило его авторитет в криминальном мире Латинской Америки.

Задержание произошло в канун национального референдума, на котором граждане Эквадора проголосуют за ряд реформ, включая усиление мер по борьбе с организованной преступностью.