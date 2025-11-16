Орбан ответил на вопрос, заберет ли Венгрия Закарпатье

Венгрия не будет забирать Закарпатье у Украины, если ей представится такая возможность. Об этом заявил венгерский премьер Виктор Орбан в интервью гендиректору и владельцу медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру, сообщает РБК.

Депфнер задал провокационный вопрос о Закарпатье и получил в ответ напоминание о печальном опыте нацистской Германии и союзной ей Венгрии.

«Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит пускаться в эту авантюру», — сказал Орбан.

Виктор Орбан заявил о возможности склонить Украину к прекращению конфликта

После этого Депфнер спросил Орбана, с кем окажется Венгрия, если с одобрения США произойдет раздел Европы. Будет ли она под американским протекторатом, станет союзницей России или займет нейтральную позицию.

Орбан ответил, что Венгрия причисляет себя к западной цивилизации, но исторически венгры пришли в Европу с востока.

Он добавил, что Будапешт не намерен выходить из ЕС и НАТО, вместо этого надо решать имеющиеся проблемы с бюрократами в Брюсселе.