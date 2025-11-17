Депутат Рады назвал возможную кличку Ермака на «пленках Миндича»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак может фигурировать на аудиозаписях из материалов дела о масштабной коррупционной схеме под псевдонимом «Али-Баба». Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

По словам парламентария, Ермак приказывал преследовать сотрудников антикоррупционных структур Украины, ведущих следствие по данному делу.

Железняк отметил, что в рамках антикоррупционного форума глава САП Александр Клименко цитировал некоторые материалы дела и заявил, что на записях слышно, как некий «Али-Баба» совещается с силовиками на тему того, как остановить сотрудников антикоррупционных органов.

— Много моих источников сказали: Али-Баба — это А. Б. (инициалы Андрея Борисовича Ермака — прим. «ВМ»). Очень часто Ермака называют «Алла Борисовна» или «Примадонна», сокращая его имя и отчество Так что Али-Баба на этих пленках — это Андрей Ермак, — цитирует Железняка ТАСС.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели обыски у главы Минюста Германа Галущенко, а также у предпринимателя Тимура Миндича. При этом бизнесмен является близким другом украинского лидера. Через него президент Украины Владимир Зеленский мог выводить денежные средства за границу и тратить на дорогую недвижимость. Что еще известно о Миндиче и как он связан с президентом страны — в материале «Вечерней Москвы».