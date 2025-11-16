В документах Эпштейна фигурируют десятки знаменитостей

Расследование дела Джеффри Эпштейна продолжается. В ходе его всплывают все новые и новые имена знаменитостей, которые могли быть причастны к преступлениям скандального финансиста, рассказал в интервью телеканалу ABC конгрессмен от Республиканской партии США Томас Масси.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что экс-президент США Билл Клинтон 28 раз посещал частный остров Эпштейна.

«Я общался с жертвами через их адвоката, и мы знаем, что в документах [финансиста] фигурируют как минимум 20 человек. Среди них политики, миллиардеры, кинопродюсеры, замешанные в уголовных преступлениях, но так и не привлечённые к ответственности», — разъяснил Масси.

По данным телеканала, Масси — один из немногих соратников президента США Дональда Трампа, выступающих за раскрытие архивов.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин пожаловалась, что даже и не представляла, что ее призывы обнародовать материалы дела Эпштейна приведут к ссоре с Трампом.

Парламентарий подчеркнула, что верит американскому народу больше, чем лидеру или какой-либо партии.

По ее мнению, «ядовитый политико-промышленный комплекс» процветает, разрывая американцев на части. Грин добавила, что политики и промышленники никогда не приносили ничего хорошего населению страны, которое она любит.