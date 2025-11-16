Главный творец феномена Зеленского, пребывающий в изоляторе СБУ олигарх Игорь Коломойский (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму), пророчит скорое окончание власти своего неблагодарного протеже. И это, пожалуй, самая яркая новость конца недели, связанная со скандальным расследованием о заработках окружения украинского узурпатора. Все остальные указывают на то, что за власть Зеленский еще готов бороться, и атакующая сторона ждет от него выгодного предложения за прекращение персонального политического кошмара.

"Генералиссимус Наполеон IV. Ну, он же играл этого Наполеона? Ну, так скоро больше не будет этого Наполеона", - как бы между прочим, но чтобы все слышали, говорит Коломойский своему то ли адвокату, то ли подельнику на собственном судебном процессе.

Также он дает уничижительную характеристику оскандалившемуся Тимуру Миндичу - "хороший парень, но, говорят, это не профессия". Это видео затмило даже вечерние обращения Зеленского "к нации", в последние дни вновь ставшие представлять интерес. В первую очередь с точки зрения оценки его психоэмоционального состояния, а потом уже содержания речей, по-прежнему малосодержательных и главного вопроса почти не касающихся.

В Раде обратились к Зеленскому по поводу его отставки

Знание Коломойским мерзких глубин украинской политики побуждает верить публику в его предсказания. Но не нужно забывать, что именно эта самоуверенность и поверхностное, как оказалось, понимание характера Зеленского привело олигарха на скамью подсудимых и лишило всех активов. Принимать к сведению в данном случае можно только не имеющие подтверждения слухи от информированных украинских блогеров, что в последние месяцы Коломойского неоднократно допрашивало НАБУ, и он был с агентами бюро как никогда в жизни чистосердечен.

Вот только показания Коломойского покуда не стали новыми пунктами обвинения против окружения Зеленского, не говоря о нем самом. Следствие, а точнее процесс обнародования компрометирующих записей, остановилось в полушаге от роковой черты - обвинения в коррупции лично Зеленского, а равно и самого близкого в его жизни человека - Ермака. Подозрения все еще фокусируются на второстепенных подельниках - "шестерках", "дропах", "номиналах" - вроде экс-министра Галущенко или того же Миндича. И когда Коломойский говорит, что Миндич "не способен организовать процесс", этот тот случай, когда все на Украине верят олигарху безоговорочно.

Знание Коломойским мерзких глубин украинской политики побуждает верить публику в его предсказания.

Ключевое слово "на Украине", потому что в Европе заинтересованные лица - все, когда-либо обнимавшие и прижимавшие к сердцу Зеленского - делают вид, что ничего страшного не произошло. Мысль, что Украина - второсортная восточноевропейская страна, которой коррупция свойственна на генетическом уровне, внушалась первосортному западноевропейскому обывателю годами.

На фоне бушующего скандала канцлер Германии Мерц объявляет о намерении выделить Киеву в 2026 году 11,5 миллиарда евро, а глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляет, что поддержка Украины не должна останавливаться, несмотря ни на что, потому что это "сущая мелочь по сравнению с ценой победы России". В свою очередь, президент Франции ждет в понедельник Зеленского на рандеву, и вряд ли их объятия будут менее страстными, чем в прошлые встречи.

Очень может быть, что на этой встрече топ-менеджер глобалистов Макрон передаст симпатичному дикарю Зеленскому некие требования. Такие, как понижение призывного возраста и усиление мобилизации, а также передача контроля над стратегическими секторами экономики.

Последнее Зеленский уже начал исполнять: объявил накануне полную перезагрузку управления государственных энергетических компаний "Энергоатом", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Нафтогаз", "Оператор ГТС". Везде меняются советы директоров и наблюдательные советы, переназначаются руководители, естественно, с учетом пожеланий европейских партнеров и наблюдателей. Таким образом, версию о том, что конечной целью скандала вокруг "пленок Миндича" был перехват контроля за украинской энергетикой, можно считать доказанной.

Удивительно, но американская сторона демонстрирует на фоне европейской активности необычную пассивность. Помимо публикаций в американских СМИ, некритичных по сумме для Зеленского, фактическое действие случилось одно: встреча Ермака и временной поверенной в делах США на Украине Джули Дэвис в офисе Зеленского. Однако сообщения украинских СМИ со ссылкой на источники, что в НАБУ теперь постоянно работает эмиссар ФБР, остаются лишь официально не подтвержденными сообщениями.