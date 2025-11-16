Несколько оппозиционеров объявили голодовку в тюрьме Туниса

Несколько оппозиционных политиков Туниса, находящихся в тюрьме, начали голодовку в знак протеста против действий президента страны Каиса Саида. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

Голодовку объявили оппозиционер Джаухар Бен Мбарек, лидер Республиканской партии Туниса Иссам Чебби и лидер исламистской партии «Ан-Нахда» Рашид Аль-Ганнуши.

В минувшем апреле их приговорили к 13- 66 годам тюрьмы. Правозащитники заявили, что приговоры были политически мотивированы.

Родственники Мбарека заявили, что он голодает уже две недели. На этой неделе его избили надзиратели, вынуждая завершить акцию протеста. После этого к голодовке присоединились Чебби и Аль-Ганнуши.

Мбарек — один из самых заметных противников тунисского лидера президента Каиса Саида, который находится у власти с 2019 года.

В апреле Мбарек получил 18 лет лишения свободы по обвинениям в «заговоре против государственной безопасности» и «принадлежности к террористической группе».

Критики тунисского президента заявляют, что при нем приняли новую конституцию, которая перечеркивает все достижения демократии после свержения в 2010 году президента Зин аль-Абидина Бен Али.

В октябре 2024 года Саид был переизбран президентом Туниса на второй срок. На выборах он получил 90,69% голосов, явка составила 28,8%.