На Украине оценили шансы партии Порошенко* нанести удар по Зеленскому

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) не сможет создать коалицию в Верховной Раде против нынешнего президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Источники издания сообщили, что в партии Зеленского «Слуга народа» началось брожение, так как депутаты не уверены в политических перспективах президента. Ходят слухи, что первой проблемой для него станет голосование в парламенте за бюджет на следующий год, сообщил собеседник издания. На этом фоне партия Порошенко объявила о подготовке вотума недоверия Кабмину и призвала к созданию «правительства национального спасения». Издание отмечает, что у бывшего президента вряд ли получится собрать антиправительственную коалицию. Журналисты заключили, что единственным способом вывести Раду из-под власти президента станет бунт в «Слуге народа». Они отметили, что для того чтобы парламентарии решились на такой шаг, нужна будет либо еще одна мощная серия коррупционных разоблачений, либо «прямая отмашка от европейцев».

Ранее немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что Зеленский может уйти в отставку, если в его окружении произойдет новый коррупционный скандал.