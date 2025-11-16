В Германии разгорелся скандал из-за выставленных на аукцион вещей нацистских жертв

Интернет-сайт аукционного дома Felzmann в Германии удалил предметы-«лоты», принадлежавшие узникам Освенцима, Бухенвальда и другим жертвам нацизма. Это произошло после скандала, вышедшего на межгосударственный уровень, сообщает РИА Новости.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский рассказал, что был возмущен аукционом и немедленно связался с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.

Министры пришли к выводу, что «такое возмутительное действо должно быть предотвращено» и память о жертвах Холокоста не является товаром. Польский дипломат призвал передать предметы в музей Освенцима.

Министерство культуры Польши также «самым решительным образом осудило действия аукционного дома в Нойсе».

«Мы не приемлем обращения с памятью жертв преступлений как с товаром. Это не товар, а ответственность — моральная, историческая и человеческая. Подобные действия категорически неприемлемы», — заявили в минкульте.

После этого Felzmann удалил со своего интернет-сайта предметы, принадлежавшие узникам нацизма. Информации об отмене торгов пока нет. Аукцион должен состояться завтра.

Аукционный дом Felzmann находится в немецком Нойсе. Он планировал выставить на продажу 632 документа и предмета, связанных с Холокостом, включая те, что принадлежали жертвам.

Это письмо заключенного из Освенцима адресату в Кракове, медицинское решение из концлагеря Дахау о принудительной стерилизации заключенного, карточка гестапо с данными о казни еврейского заключенного, антисемитский пропагандистский плакат, звезда с одежды евреев из лагеря Бухенвальд.