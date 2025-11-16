Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пожаловался журналистам, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель нередко повышала на него голос во время общественно-политическких дискуссий. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Глава кабмина назвал экс-канцлера человеком широких взглядов, интеллектуалом, «который никогда не пользовался властью». Вместе с тем, заметил политик, им с Меркель не удавалось найти общий язык в миграционном вопросе и по «Зеленому курсу».

«Бывало, она и на меня повышала голос — иногда даже чаще, чем моя жена. Это, конечно, не очень хорошо», — отметил Орбан.

Меркель выступила против разрыва отношений между Европой и Россией

Премьер признал, что в таком аспекте, как отношения с Россией, был согласен с Меркель почти на 100%. Политик добавил, что «были моменты» в Европейском совете, когда только он и экс-канцлер выступали «на одной платформе за мир и сотрудничество».

Ранее Меркель сообщила, что всегда выступала за европейские решения, а односторонние действия таких государств, как Венгрия, могут поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в Европе.