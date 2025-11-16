Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо предупредил, что президент Эммануэль Макрон на предстоящей встрече с Владимиром Зеленским может объявить о поставке Украине нового опасного оружия – истребителей Rafale.

В своей публикации в соцсети X политик назвал такой шаг крайне тревожным.

"В понедельник Макрон принимает Зеленского в Елисейском дворце. По этому случаю Франция может объявить о поставке самолетов Rafale на Украину!" – написал Филиппо.

"Это будет очень тревожный и дорогостоящий прецедент", – добавил французский политик, подчеркнув, что недопустимо передавать или даже продавать самолеты Украине из-за разгоревшегося там коррупционного скандала.

Передача французских многоцелевых истребителей четвертого поколения может серьезно изменить баланс сил. Западные военные аналитики, как отмечает портал Army Recognition, видят в Rafale «премиальный наконечник копья» для ВСУ. Его главное преимущество – способность нести дальнобойные крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow, которые уже есть у Украины, а также ракеты класса «воздух-воздух» Meteor. Это позволит наносить высокоточные удары вглубь российской территории, создавая угрозу для логистики и тыловых объектов.

В то же время российские военные эксперты относятся к появлению французских самолетов более сдержанно. Хотя они и признают, что Rafale представляют определенную угрозу, но подчеркивают, что эти истребители не станут «чудо-оружием». Они указывают на уязвимость самолетов перед современными российскими системами ПВО, такими как С-400, и истребителями-перехватчиками. Кроме того, подчеркивается, что для эффективного применения Rafale потребуется длительное и сложное обучение пилотов и наземного персонала, а также создание всей необходимой инфраструктуры обслуживания, что в условиях конфликта является крайне сложной задачей.