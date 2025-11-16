Американский финансист Джеффри Эпштейн назвал теорией заговора утверждения о том, что Россия якобы виновата в авиакатастрофе Ту-154M с президентом Польши Лехом Качиньским. Об этом пишет RMF24 со ссылкой на одно из писем, опубликованных конгрессменами США.

© New York State Sex Offender Registry

Среди более чем 20 000 документов, полученных от адвокатов покойного миллиардера и опубликованных на этой неделе Комитетом по надзору Палаты представителей США, есть электронное письмо от апреля 2014 года. Оно адресовано женщине с польским именем. В нем Эпштейн комментирует польскую политику и авиакатастрофу близ Смоленска.

Джеффри Эпштейн, имевший польские корни, раскритиковал утверждения о том, что Россия якобы виновата в катастрофе самолета с Качиньским на борту.

Он написал, что нет никаких доказательств того, что Россия несет ответственность за смерть Леха Качиньского и пассажиров рейса в Смоленск. Все такие утверждения, по его словам, – не более чем конспиративные теории, поддерживаемые антироссийскими силами.

«Эти теории заговора являются отклонением и оскорблением памяти жертв катастрофы, включая самого покойного президента. Как поляк, обладающий хотя бы некоторыми знаниями о польской политике и экономике, а также журналист, который каждый день следит за мировой политикой и событиями, я глубоко разочарован количеством людей, которые цепляются за эти теории заговора. Ученым и профессионалам, которые продвигают такие идеи, должно быть стыдно за себя», — написал финансист.

По словам Эпштейна, безосновательные и бессмысленные теории заговора «просто разрушают способность нации и поляков двигаться вперед и чтить память погибших». Это также умаляет трагедию, горечь которой ощутили поляки даже в США.

Самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. На борту находились Качиньский и его супруга, депутаты сейма, военачальники, религиозные и общественные деятели. Все 96 человек погибли. Делегация направлялась на траурные мероприятия в Катыни.