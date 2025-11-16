Власти Украины все еще ведут переговоры с США по поставкам американского оружия. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью агентству Associated Press (AP).

Финский лидер уточнил, что переговоры касаются поставок оружия с большей огневой мощью.

21 октября газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в ходе встречи в Белом доме, что Украине не стоит ожидать передачи ракет Tomahawk в ближайшее время. По словам главы Белого дома, его главным приоритетом является прекращение конфликта.

Стубб: Россия упустила возможность встретиться с Трампом

23 октября Зеленский заявил, что Украина стремится получить ракеты Tomahawk от тех европейских стран, у которых есть в арсенале такое оружие. Украинский президент отметил, что Киев уже начал вести соответствующие переговоры.