Японцы разошлись во мнениях о действиях страны в случае столкновения Китая и Тайваня

Kyodo выяснило число японцев, готовых поддержать право на самооборону страны в случае столкновения Китая и Тайваня. Данные опроса населения были опубликованы на сайте агентства.

Мнения японцев о возможном использовании права на коллективную самооборону в случае обострения ситуации в Тайваньском проливе разделились почти поровну. Противников этой меры оказалось немного меньше — 44,2 процента респондентов. Поддержали право на самооборону, включая морскую блокаду, 48,8 процента опрошенных. Семь процентов японцев затруднились с ответом.

В то же время 60,4 процента респондентов высказались за увеличение расходов на оборону для укрепления обороноспособности Японии.

Также выяснилось, что на фоне обсуждения вопросов безопасности уровень поддержки кабинета министров Санаэ Такаити вырос до 69,9 процента — это на 5,5 пункта выше предыдущего опроса, проведенного месяцем ранее.

Китай выразил протест Японии из-за заявлений о Тайване

Ранее официальный представитель Министерства обороны Китая Цзян Бинь пригрозил Японии «сокрушительным поражением» из-за Тайваня. По его словам, японские силы самообороны заплатят высокую цену, если попробуют вмешаться в вопрос принадлежности Тайваня силовыми методами.