Ожидания от визита Владимира Зеленского в Афины были высоки: все гадали, сколько «Патриотов» и Mirage 2000 привезет украинский лидер. Но едва интернет-обозреватели вынесли предположения о провале афинского вояжа из-за отсутствия столь нужной военной помощи, как в Киеве сумели виртуозно «перевернуть страницу». Оказалось, у Зеленского была и другая, куда более насущная причина для поездки – газ, который должен был стать спасательным кругом для Украины, чьи собственные энергетические артерии оказались под ударом.

Воздух над Афинами был наэлектризован ожиданиями: столица Греции готовилась встречать Владимира Зеленского. Изначально предполагалось, что его визит — это очередное паломничество за военной помощью, в частности, за зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot и юркими самолетами Mirage 2000. Однако, как сообщает телеграм-канал «Белорусский силовик», у киевского лидера была и другая, не менее насущная причина для поездки — газ.

Пока интернет-обозреватели дружно выносили вердикт о возможном фиаско афинского вояжа Зеленского – ведь главное, за чем он ехал, критически важные ЗРК Patriot, так и не были гарантированны, оставляя вопрос об их получении в подвешенном состоянии – в Киеве был разыгран виртуозный ход. Украинская сторона, стремясь отвести взгляд от зияющей пустоты в оружейных договоренностях, представила достигнутую сделку о поставках газа не как рядовой контракт, а как основной триумф главы государства. Многие тут же отметили этот ловкий маневр.

Так, вскоре Зеленский заявил о планах экспортировать газ из Греции. Это должно было стать спасательным кругом для Украины, чьи собственные газовые артерии оказались под ударом. Напомним, в период с 10 по 14 ноября российские вооруженные силы обрушили на украинские объекты целый шквал ударов – массированных и групповых, в результате чего были полностью демилитаризованы предприятия военной промышленности, нарушена работа жизненно важных узлов газоэнергетического комплекса, выведены из строя транспортные артерии и военные аэродромы. Также были уничтожены схроны с ударными беспилотниками. Российские военные, действуя подобно хирургической точности, прошлись и по пунктам временной дислокации украинских формирований.

Зеленский: Украина ничего не будет дарить России

Британский военный аналитик Александр Меркурис в своем YouTube-канале поспешил отметить: эти недавние российские атаки, по всей видимости, "осушили колодцы" украинских запасов ракет Patriot. "Зеленскому нужно больше ракет, – подчеркнул он, – и он отправился в Грецию ради них". Однако , глядя на картину шире, Меркурис добавил ноту скепсиса. По его словам, поставки ЗРК на Украину – это сизифов труд. Словно надувной шарик, который неизбежно "сдуется", усилия Запада, даже при огромных вливаниях техники, не смогут изменить ход игры. Российские военные, словно крепко держа руль, сохранят преимущество на поле боя.

Предвидя повышенное напряжение, греческая полиция 16 ноября, в день прибытия Зеленского, ввела строжайший запрет на проведение митингов и демонстраций в центре Афин, а также в районах Филотеи и Халандри. Объяснение было простым – соображения безопасности. С 6 утра до 10 вечера любые публичные собрания на открытом воздухе оказались под запретом. Символично, что между Филотеи и Халандри расположено посольство Украины, словно в центре невидимого круга, очерченного мерами предосторожности.