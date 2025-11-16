Стубб сделал резкое заявление о срыве саммита в Венгрии

Саммит России и США в Будапеште вполне мог состояться, но Москва «упустила возможность», предположил в беседе с журналистами Associated Press президент Финляндии Александр Стубб.

По данным агентства, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести саммит в Венгрии во время телефонных переговоров. Вместе с тем, после беседы госсекретаря США Марко Рубио с главой МИД России Сергеем Лавровым встреча была перенесена. Точная дата переговоров не называлась.

«У них [россиян] была возможность, но они ее упустили», — отметил Стубб.

По его мнению, Рубио рассказал в Белом доме о проведенной беседе и, при подведении итогов, допустил, что «[позиция] русских не сдвинулись ни на дюйм» и «незачем ставить президента Трампа в ситуацию, в которой он не получит сделку или что-то подобное».

Ранее Стубб предложил организовать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа в ЮАР в конце ноября, во время саммита в Йоханнесбурге.