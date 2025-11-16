Западные лидеры не будут менять Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала, поскольку он их полностью устраивает, а воровство на Украине рассматривается как приемлемые издержки.

Такое мнение в интервью изданию News.ru высказал научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

«Менять из-за этого Зеленского, я думаю, никто не будет, потому что он полностью устраивает Запад. Этот скандал на 100 млн долларов, а Украину накачали на 380 млрд долларов. То есть 100 млн — это капля в море», — объяснил Блохин.

Политолог подчеркнул, что для Запада коррупция на Украине — это «сопутствующий ущерб», который гораздо выгоднее, чем рисковать жизнями собственных солдат.

«Зачем его менять? Он полностью отрабатывает все поставленные цели, даже не на 100%, а на 1000%. Лучше тратить фантики, чем жизни натовских солдат», — подытожил Блохин.

Анализ эксперта прозвучал на фоне демонстративного молчания Вашингтона. Как отметил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, то, что Белый дом никак не комментирует коррупционный скандал в Киеве, — «редкий случай».

В то же время ряд экспертов считает, что нынешние разоблачения — это только начало. Если сейчас обнародованы данные о коррупции в энергетике, то в будущем могут всплыть факты о воровстве в оборонной сфере во время конфликта, и это станет гораздо более сильным ударом по Зеленскому и его окружению.