Алиев сообщил о завершении строительства Зангезурского коридора на территории Азербайджана

Строительство Зангезурского коридора («маршрута Трампа») на территории Азербайджана близится к завершению. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев во время выступления на 7-й Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, передает РИА Новости.

© Газета.Ru

«Железная дорога с пропускной способностью 15 миллионов тонн на начальном этапе станет важной артерией Среднего коридора (Транскаспийский международной транспортный маршрут — «Газета.Ru».)», — сказал он, отметив, что грузоперевозки по Среднему коридору через Азербайджан увеличились на 90% за последние три года.

Алиев добавил, что совместные усилия по модернизации транспортной инфраструктуры открывают широкие возможности для увеличения объемов грузоперевозок и расширения взаимодействия на международных рынках.

8 августа армянский премьер и президент Азербайджана подписали в Вашингтоне мирный договор. В мероприятии принимал участие американский лидер. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.