Перенос встречи президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште якобы стал «стратегической ошибкой» России. Об этом в интервью Associated Press заявил президент Финляндии Александр Стубб.

Он напомнил, что соответствующее решение было принято после беседы госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова. По утверждению Стубба, Рубио, вероятно, понял, что «русские не сдвинулись ни на дюйм» в своих требованиях, и «нет смысла ставить президента Трампа в ситуацию, когда он не получит сделку или что-то еще».

По его словам, это стало якобы «еще одним примером стратегической ошибки» России. У Москвы «был шанс», но она его «упустила», считает президент Финляндии.

До этого президент США Дональд Трамп в интервью британскому телеканалу GB News заявил, что рассчитывал на то, что хорошие отношения с российским коллегой помогут ему в урегулировании российско-украинского конфликта.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

В октябре Reuters со ссылкой на источники сообщил, что позиция России по вопросу перемирия на Украине поставила под угрозу готовящийся саммит лидеров двух стран в Будапеште.