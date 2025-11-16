Франция сделала заявление после массированного удара ВС РФ по Украине

Министерство иностранных дел Франции пообещало усилить давление на Россию после массированного удара ВС РФ по территории Украины, который состоялся 14 ноября. Об этом говорится на сайте дипведомства страны.

© Газета.Ru

В МИД Франции осудили действия России, назвав их якобы «дальнейшей эскалацией», которая демонстрирует нежелание Москвы завершать конфликт с Киевом. Париж подчеркнул, что поддерживает суверенитет Украины и настаивает на ее территориальной целостности.

«Франция будет продолжать вместе со всеми своими партнерами усиливать поддержку Украины и давление на Россию с целью прекращения войны», — говорится в заявлении.

В Минобороны раскрыли подробности ночной атаки ВСУ в регионах России

14 ноября Минобороны России сообщило, что в «в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины, обеспечивающими их работу.