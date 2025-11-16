Франция сделала заявление после массированного удара ВС РФ по Украине

Илья Родин

Париж усилит давление на Россию после массированного удара ВС РФ по территории Украины, который состоялся 14 ноября, пишет пресс-служба МИД Франции на официальном сайте ведомства.

Накануне в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России» нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинского ВПК и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей его работу.

В западных СМИ на фоне удара появились публикации о «самом черном дне Киева», блэкаутах в ряде украинских городов.

«Эти широкомасштабные удары, в которых участвовало около 430 беспилотных летательных аппаратов и 18 ракет, запущенных несколькими волнами, представляют собой новую эскалацию и демонстрируют отсутствие у России стремления к миру», — отметили в МИД Франции.

В ведомстве заметили, что Париж осуждает массированные удары, выражает свою полную солидарность с Украиной, ее народом и властями.

Дипломаты подчеркнули, что Франция будет продолжать вместе со всеми своими партнерами усиливать давление на Россию с целью прекращения конфликта.