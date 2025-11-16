Франция сделала заявление после массированного удара ВС РФ по Украине

Париж усилит давление на Россию после массированного удара ВС РФ по территории Украины, который состоялся 14 ноября, пишет пресс-служба МИД Франции на официальном сайте ведомства.

Накануне в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские военные в ответ на «террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России» нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинского ВПК и энергетической инфраструктуре, обеспечивающей его работу.

В западных СМИ на фоне удара появились публикации о «самом черном дне Киева», блэкаутах в ряде украинских городов.

«Эти широкомасштабные удары, в которых участвовало около 430 беспилотных летательных аппаратов и 18 ракет, запущенных несколькими волнами, представляют собой новую эскалацию и демонстрируют отсутствие у России стремления к миру», — отметили в МИД Франции.

В ведомстве заметили, что Париж осуждает массированные удары, выражает свою полную солидарность с Украиной, ее народом и властями.

Дипломаты подчеркнули, что Франция будет продолжать вместе со всеми своими партнерами усиливать давление на Россию с целью прекращения конфликта.