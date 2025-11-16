Белый дом раскрыл детали инвестиционного портфеля Трампа

Администрация американского президента Дональда Трампа обнародовала информацию о финансовых операциях главы государства, осуществленных с августа по ноябрь 2025 года, пишет РБК. Согласно данным Управления правительственной этики США, за этот период были приобретены облигации на общую сумму не менее 82 миллионов долларов.

© Московский Комсомолец

Инвестиционный портфель включает ценные бумаги крупных корпораций, таких как Netflix, UnitedHealth Group, Boeing, Meta Platforms, Home Depot, Broadcom и Intel. Примечательно, что некоторые из этих компаний ранее подвергались критике со стороны администрации Трампа. Дополнительно были приобретены муниципальные облигации, выпущенные городами, школьными округами и медицинскими учреждениями США.

Официальные представители Белого дома подчеркнули, что все финансовые операции осуществляются через независимую управляющую компанию, а сам президент и члены его семьи не участвуют в выборе конкретных активов. Все отчеты прошли проверку федеральных органов по этике и полностью соответствуют законодательным требованиям.

С момента вступления в должность в январе 2025 года Трамп провел более 600 финансовых операций с облигациями на общую сумму свыше 100 миллионов долларов. По мнению аналитиков, эти инвестиции представляют собой стратегическую диверсификацию активов на фоне значительного роста состояния президента, которое оценивается в 7,66 миллиарда долларов.