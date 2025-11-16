Премьер Грузии ответил на заявления об "арабизации" страны

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал мифом спекуляции о том, что осуществляемые в стране проекты компании Eagle Hills из ОАЭ по строительству жилья и другой инфраструктуры служат "арабизации" и создадут демографические проблемы.

Ранее лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе заявил, что проекты Eagle Hills создадут демографический кризис в Грузии и призвал правительство раскрыть подробности заключенного договора с компанией из ОАЭ. Заявления Хазарадзе подхватили консервативные силы в стране, которые также призвали правительство внести больше ясности.

"Переживания о возможной миграции полностью понятны, и я считаю обязательным предоставить обществу полную информацию о мифе "арабизации". В первую очередь, следует отметить, что в Грузии строятся не два арабских города, а будут созданы красивейшие грузинские пространства в Тбилиси и Батуми европейского типа", - сказал Кобахидзе.

В октябре министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и основатель компании Eagle Hills из ОАЭ Мохамед Алаббар подписали инвестиционное соглашение на $6,6 млрд. Подписанное соглашение подразумевает также создание совместной компании, которая реализует строительство в Тбилиси и причерноморском курорте Гонио близ Батуми масштабной инфраструктуры. Согласно документу, грузинская сторона определена как партнер проекта и владелец 33% созданной компании.

Согласно проекту, в Тбилиси на территории в 600 га будут построены жилые и коммерческие комплексы, включая гостиницы, общей площадью более 1 млн кв. м. В Гонио, расположенном рядом с Батуми на черноморском побережье, на территории в 250 га будет построен новый курорт премиум-класса.