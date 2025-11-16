Украинские власти запрещали крестные ходы в подконтрольных на тот момент Киеву районах Донбасса, рассказала РИА Новости староста Свято-Крестовоздвиженского храма Любовь.

«Здесь находится наша Казанская икона Божией Матери. Мы с ней в 2014 году ходили крестными ходами вокруг домов, ни один дом не пострадал, а потом нам запретили всякие крестные ходы», — цитирует её агентство.

По словам собеседницы, после 2014 года, в Северодонецке начали активно появляться ячейки различных сект.

Ранее монахиня рассказала, как ВСУ соревновались в меткости, стреляя по крестам Свято-Николаевского Успенского женского монастыря в Никольском (ДНР).

Директор Фонда поддержки христианской культуры и наследия Егор Скопенко сообщил, что украинские войска повредили около 200 православных храмов на территории Донбасса.