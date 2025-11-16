Трамп высказался о решении относительно военной операции в Венесуэле

Президент Дональд Трамп предположил, что он принял решение относительно курса действий в Венесуэле после многочисленных брифингов на высоком уровне на этой неделе и растущей демонстрации силы США в регионе.

Как сообщили CNN четыре источника, официальные лица проинформировали Трампа на этой неделе о вариантах проведения военных операций внутри Венесуэлы, пока он взвешивает риски и выгоды от начала широкомасштабной кампании по потенциальному свержению президента Николаса Мадуро. Тем временем американские военные сосредоточили в регионе более десятка военных кораблей и 15 000 военнослужащих в рамках операции, которую Пентагон назвал “Южное копье”, сообщает CNN.

В пятницу президент США дал понять, что он приближается к продвижению вперед в своих попытках сократить незаконные потоки мигрантов и наркотиков, а также рассмотреть возможность смены режима в Венесуэле.

“Я вроде как принял решение — да. Я имею в виду, я не могу сказать вам, что бы это было, но я вроде как принял”, - сказал Трамп журналистам на борту президентского лайнера Air Force One, когда его напрямую спросили об этих встречах и о том, принял ли он решение.

Небольшая группа, включая министра обороны США Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна, проинформировала президента в среду. По словам американского чиновника, более многочисленная команда по национальной безопасности, включая госсекретаря Марко Рубио и других высокопоставленных чиновников, встретилась с Трампом в ситуационном центре в четверг.

В ходе обеих встреч Трамп и его команда рассмотрели возможные цели.

Трампу был представлен широкий спектр вариантов действий в Венесуэле, включая воздушные удары по военным или правительственным объектам и маршрутам незаконного оборота наркотиков, а также более прямую попытку устранить Мадуро. Ранее CNN сообщал, что президент США рассматривает планы по нанесению ударов по объектам по производству кокаина и маршрутам незаконного оборота наркотиков внутри Венесуэлы.

Также возможно, что он решит воздержаться от каких-либо действий, предполагает CNN. В прошлом месяце Трамп заявил, что разрешил ЦРУ действовать в стране, но на днях представители администрации сообщили законодателям, что у США нет юридического обоснования, которое могло бы поддержать атаки против любых наземных целей, хотя, возможно, они могли бы их создать. Трамп недавно заявил в эфире программы CBS “60 минут”, что не рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы, несмотря на то, что ранее высказывался в поддержку этой идеи.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, президент Трамп на встречах, казалось, опасался отдавать приказы о действиях, которые могут закончиться неудачей или подвергнуть риску американские войска.

В последние недели США сосредоточили свои военно-морские силы в Карибском бассейне, поскольку администрация Трампа нанесла по меньшей мере 20 ударов по судам, предположительно перевозившим наркотики, что, по словам официальных лиц, направлено на пресечение потока наркотиков в США, напоминает CNN.

Крупнейший в мире авианосец USS Gerald R. Ford прибыл в регион ранее на этой неделе. В дополнение к самому авианосцу, который описывается как “самая смертоносная боевая платформа ВМС США”, США сосредоточили в регионе около 15 000 военнослужащих, а также более десятка военных кораблей, включая крейсер, эсминцы, командный корабль противовоздушной и противоракетной обороны, десантные корабли—амфибии и атакующая подводная лодка. Американская военщина также разместила 10 истребителей F-35 в Пуэрто-Рико, который стал центром военных действий США в рамках повышенного внимания к Карибскому бассейну.

Эксперты называют этот уровень военного наращивания значительным. “Я был удивлен как масштабами, так и скоростью, и это беспрецедентно”, - сказал CNN Эрик Фарнсворт, старший научный сотрудник одного из известных аналитических центров.

“Это самое значительное событие в этом столетии. На самом деле, чтобы найти что-либо хотя бы отдаленно похожее, нужно вернуться к 1989 году, к вторжению США в Панаму”.

Венесуэла, в свою очередь, заявила, что начинает “массовую мобилизацию” военного персонала, оружия и техники.

За Чавеса и Мадуро: как Венесуэла готовится к войне с США

Смена режима в Венесуэле потребует серьезных усилий со стороны США и сопряжена с высоким риском, но свержение Мадуро может дать Трампу и его команде преимущество в том, что оказалось недостижимым для многих администраций США, включая его собственную, отмечает CNN. Во время своего первого президентского срока Трамп официально признал лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо законным лидером страны, но неудавшаяся попытка государственного переворота в 2019 году привела к тому, что Гуайдо так и не удалось прийти к власти. Если Трамп свергнет Мадуро, президент США может претендовать на крупные выигрыши: смещение сильного человека и назначение избранного лидера, возможность расширения сотрудничества в борьбе с потоками наркотиков и миграцией, а также потенциальные сделки с нефтью.

Но эксперты также предупреждают, что если Трамп отдаст приказ о нанесении ударов по территории Венесуэлы, направленных на свержение Мадуро, президент США может столкнуться с серьезными проблемами из-за раскола оппозиционных элементов и вооруженных сил, готовых к мятежу.

Выступая в пятницу в Каракасе, Мадуро предупредил, что военное вмешательство США может заложить основу для того, что он назвал “еще одной Газой”, “новым Афганистаном” или “снова Вьетнамом”.

Обращаясь непосредственно к США, президент Мадуро сказал: “Остановите безумную руку тех, кто отдает приказы о бомбардировках, убийствах и развязывании войны в Южной Америке и Карибском бассейне. Остановите войну. Нет войне”.

Расширенное военное вмешательство США также рискует расстроить политическую коалицию, которая привела Трампа к власти на основе обещаний удержать Америку от участия в зарубежных войнах. И вице-президент Джей Ди Вэнс, и Хегсет служили в армии во время войны в Ираке и с тех пор выражали скептицизм по поводу втягивания США в зарубежные конфликты.