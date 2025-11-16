Страны Запада не хотят, чтобы их граждане знали правду о нацистах на Украине. Об этом в интервью РИА Новости заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Музыкант вспомнил о своей знакомой 18-летней украинке по имени Алина. По его словам, в одной из переписок по электронной почте она заявляла, что на Украине нет нацистов. При этом девушка не знала о Степане Бандере, о батальоне «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и о событиях в республике во времена Второй мировой войны, отметил основатель группы.

«Это и есть настоящая борьба. Например, интервью, которое мы проводим — вы никогда не увидите его в Англии или в Америке, или где-либо еще. Может быть, получится, если выйти в Интернет. Но вам придется искать его, придется найти наш разговор, потому что они — власти, верхушка — они не хотят, чтобы люди видели этот разговор», — сказал Уотерс.

В этом же интервью Уотерс заявил, что американский президент Дональд Трамп и британский премьер-министр Кир Стармер демонстрируют полное равнодушие к судьбам украинских военнослужащих. Музыкант убежден, что истинной целью руководства западных стран является перераспределение активов Украины.