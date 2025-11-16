СМИ: политика Мерца может привести к роспуску правительства ФРГ

Правительству ФРГ грозит роспуск — все из-за политики канцлера страны Фридриха Мерца, который оказался бесполезным в решении ключевых вопросов. Такое мнение в субботу, 15 ноября, выразили журналисты Bloomberg.

По данным агентства, у немецких граждан стремительно заканчивается терпение. Политик может столкнуться с такими же последствиями, как и его предшественник — Олаф Шольц, который ушел с поста раньше срока.

— В январе вступит в силу новая экономическая политика его правительства, и чиновники надеются, что компании и потребители начнут ощущать ее влияние. Также пройдут выборы в пяти землях, которые позволят оценить успехи правительства, — добавили в материале.

Мерц занял пост главы федерального правительства весной текущего года. Он обещал ограничить наплыв мигрантов, сделать бундесвер мощнейшей армией континента и остановить экономический спад.

14 ноября политик сообщил, что Европейский союз (ЕС) подготовит дополнительный санкционный пакет против России в «ближайшие недели» с целью закрыть существующие бреши в обходе ограничений