Трамп оскорбил журналистку за один вопрос

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп оскорбил журналистку за вопрос о возможной попытке главы Белого дома скрыть информацию о связях с финансистом Джеффри Эпштейном. Это произошло во время общения американского лидера с представителями СМИ в Палм-Бич.

Главу США попросили прокомментировать слова конгрессмена Томаса Масси о том, что призыв Трампа расследовать связи Эпштейна может оказаться дымовой завесой с целью что-либо скрыть.

«Я не желаю говорить об этом, потому что подобные вам лживые новости, а вы отвратительный репортер, попросту продолжают поднимать это, чтобы отвлечь внимание от невероятного успеха администрации Трампа», — грубо ответил журналистке американский президент.

Ранее сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Трамп «ежедневно паникует» из-за возможной публикации файлов, связанных с преступной деятельностью скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Он также предположил, что файлы Эпштейна могут содержать в себе «самый крупный скандал в истории президентства», который может привести к падению Трампа.