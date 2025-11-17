Президент Украины Владимир Зеленский в преддверии своего визита во Францию оказывается в сложной ситуации, связанной с необходимостью демонстрации решительных шагов в борьбе с коррупцией.

Как сообщает британская газета Guardian, на украинского лидера оказывается серьёзное давление, требующее доказать европейским союзникам реальность своих намерений по противодействию коррупции. Этот вопрос является ключевым условием для дальнейшего процесса вступления Украины в Европейский союз. В рамках предстоящего визита Зеленский планирует посетить Францию и Испанию для подписания соглашений о военной помощи.

В понедельник глава киевского режима встретится в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее сообщалось, что во Франции требуют отменить визит Зеленского из-за коррупционного скандала.