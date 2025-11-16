Запад не хочет говорить людям правду о нацистах на Украине, заявил в интервью РИА Новости основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

Собеседник агентства вспомнил о знакомой украинке по имени Алина, с которой переписывался. Она заявляла Уотерсу, что на Украине нет нацистов.

Слова знакомой вызвали у Уотерса удивление, поскольку девушка никогда не слышала о Степане Бандере и о батальоне «Азов»*, а также ничего не знала об истории Украины во время Второй мировой войны.

«Поэтому она поверила, что меня «пичкали российской пропагандой» о том, что в Киеве есть нацисты, — поделился собеседник.

Он признался, что ему жаль девушку.

«Интервью, которое мы проводим — вы никогда не увидите его в Англии или в Америке, или где-либо еще. Может быть, получится, если выйти в Интернет. Но вам придётся искать его, придется найти наш разговор, потому что они — власти, верхушка — они не хотят, чтобы люди видели этот разговор», — добавил Уотерс.

Ранее Владимир Зеленский опубликовал кадры встречи с украинскими нацгвардейцами, на шевронах которых рядом с трезубцем изображены знаки, напоминающие эмблему СС.

Глава МИД России Сергей Лавров также приводил доказательства причастности Зеленского к нацизму.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда России от 02.08.2022.